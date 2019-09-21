اليوم الوطني / القنصل العام اليمني بجدة : المملكة حصن العرب وسند الأشقاء



جدة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

هنأ القنصل العام للجمهورية اليمنية عميد السلك الدبلوماسي والقنصلي بجدة السفير علي محمد العياشي، المملكة العربية

ونوه السفير العياشي ، بالنهضة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات وجهودها نحو تحقيق النقلة النوعية والتقدم والازدهار في إطار رؤيتها الطموحة 2030 التي جاءت لتعبر عن أحلام وتطلعات الشعب السعودي وأجياله، مشيداً بما حققته المملكة على صعيد سياستها الخارجية من مكانة راسخة تؤكد أهمية وثقل المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مكانتها الروحية على مستوى العالم كحاضنة للمقدسات الإسلامية وقبلة ومهوى لأفئدة المسلمين من كافة أصقاع الأرض المغمورة والمعمورة.

كما أشاد القنصل العام للجمهورية اليمنية، بالعلاقات اليمنية السعودية، مؤكداً أنها ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، مستمدة قوتها من القواسم المشتركة بين أبناء البلدين والشعبين الشقيقين التي لا تقف عند مشتركات الدين واللغة فحسب، بل والأواصر الأخوية وصلات القربى، التي نسجت عبر العصور نموذجاً فريداً من العلاقات الاجتماعية، نظراً لتماثل العادات والتقاليد والخصوصية ومشاعر الأخوة التي لا يلمسها إلا أبناء الشعبين الشقيقين عبر مئات السنين.

ونوه السفير العياشي، بما تشهده العلاقات اليمنية السعودية خلال السنوات الأخيرة من عمق وتآخي كامل تجسد في الدعم الذي تقدمه المملكة الشقيقة لنصرة الشعب اليمني، والمحافظة على دولته ومقدراته في أصعب الظروف والمنعطفات والتي برزت بأفضل تجلياتها في تلبية المملكة ودول التحالف العربي لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، لإنقاذ اليمن وشرعيته من السقوط في أيدي الميليشيات المسلحة الانقلابية التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار اليمن و المنطقة مدفوعة بقوى خارجية تسعى للهيمنة وضرب السلم والأمن الإقليمي والعالمي في واحدة من أهم المناطق التي تمثل شريان حيوي لحركة المصالح العالمية.

وأضاف ، أن مواقف مملكة الخير وقيادتها وشعبها الأصيل تؤكد بأنها سوف تظل طودا متينا وحصنا حصينا لليمن واليمنيين بالداخل والخارج، مشيدا بما تبذله المملكة من تلمس لهمومهم ومعاناتهم لاسيما في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تشهدها اليمن.

وأختتم السفير العياشي، تصريحه موجهاً الشكر والعرفان للمملكة قيادة وشعباً على ما قدمته وتقدمه لنصرة أشقائهم في اليمن، مجدداً التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتأسيس هذا الكيان الشامخ الذي أصبح اليوم حصناً للعرب في ظل ما تشهده منطقتنا من عدم الاستقرار وسنداً لأشقائه من الشعوب العربية في مختلف المواقف والأزمات، داعياً الله أن يحفظ المملكة من كيد الكائدين لتبقى دائما مملكة للحزم والعزم والعزة والبناء.

// انتهى //

17:55ت م

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جدة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسهنأ القنصل العام للجمهورية اليمنية عميد السلك الدبلوماسي والقنصلي بجدة السفير علي محمد العياشي، المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.ونوه السفير العياشي ، بالنهضة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات وجهودها نحو تحقيق النقلة النوعية والتقدم والازدهار في إطار رؤيتها الطموحة 2030 التي جاءت لتعبر عن أحلام وتطلعات الشعب السعودي وأجياله، مشيداً بما حققته المملكة على صعيد سياستها الخارجية من مكانة راسخة تؤكد أهمية وثقل المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مكانتها الروحية على مستوى العالم كحاضنة للمقدسات الإسلامية وقبلة ومهوى لأفئدة المسلمين من كافة أصقاع الأرض المغمورة والمعمورة.كما أشاد القنصل العام للجمهورية اليمنية، بالعلاقات اليمنية السعودية، مؤكداً أنها ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، مستمدة قوتها من القواسم المشتركة بين أبناء البلدين والشعبين الشقيقين التي لا تقف عند مشتركات الدين واللغة فحسب، بل والأواصر الأخوية وصلات القربى، التي نسجت عبر العصور نموذجاً فريداً من العلاقات الاجتماعية، نظراً لتماثل العادات والتقاليد والخصوصية ومشاعر الأخوة التي لا يلمسها إلا أبناء الشعبين الشقيقين عبر مئات السنين.ونوه السفير العياشي، بما تشهده العلاقات اليمنية السعودية خلال السنوات الأخيرة من عمق وتآخي كامل تجسد في الدعم الذي تقدمه المملكة الشقيقة لنصرة الشعب اليمني، والمحافظة على دولته ومقدراته في أصعب الظروف والمنعطفات والتي برزت بأفضل تجلياتها في تلبية المملكة ودول التحالف العربي لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، لإنقاذ اليمن وشرعيته من السقوط في أيدي الميليشيات المسلحة الانقلابية التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار اليمن و المنطقة مدفوعة بقوى خارجية تسعى للهيمنة وضرب السلم والأمن الإقليمي والعالمي في واحدة من أهم المناطق التي تمثل شريان حيوي لحركة المصالح العالمية.وأضاف ، أن مواقف مملكة الخير وقيادتها وشعبها الأصيل تؤكد بأنها سوف تظل طودا متينا وحصنا حصينا لليمن واليمنيين بالداخل والخارج، مشيدا بما تبذله المملكة من تلمس لهمومهم ومعاناتهم لاسيما في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تشهدها اليمن.وأختتم السفير العياشي، تصريحه موجهاً الشكر والعرفان للمملكة قيادة وشعباً على ما قدمته وتقدمه لنصرة أشقائهم في اليمن، مجدداً التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتأسيس هذا الكيان الشامخ الذي أصبح اليوم حصناً للعرب في ظل ما تشهده منطقتنا من عدم الاستقرار وسنداً لأشقائه من الشعوب العربية في مختلف المواقف والأزمات، داعياً الله أن يحفظ المملكة من كيد الكائدين لتبقى دائما مملكة للحزم والعزم والعزة والبناء.// انتهى //17:55ت م0177

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