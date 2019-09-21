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فيديو.. الجبير: استهداف المملكة بـ 260 صاروخاً باليستياً و 150 مُسيرة كلها إيرانية الصنع
أكد أن المملكة لم تطلق صاروخاً أو رصاصة واحدة على إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: “متأكدون أن الهجوم لم يأتِ من اليمن بل أتى من الشمال”.
وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية أنه تم استهداف المملكة بأكثر من 260 صاروخاً باليستياً و150 مُسيَّرة كلها إيرانية الصنع.
وتابع الجبير: “المملكة لم تُطلق صاروخاً أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة باتجاه إيران”.
وشدد الجبير بقوله: “على العالم أن يضع حدًّا للسياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار”.
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