فيديو.. الجبير: استهداف المملكة بـ 260 صاروخاً باليستياً و 150 مُسيرة كلها إيرانية الصنع

2019-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: “متأكدون أن الهجوم لم يأتِ من اليمن بل أتى من الشمال”.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية أنه تم استهداف المملكة بأكثر من 260 صاروخاً باليستياً و150 مُسيَّرة كلها إيرانية الصنع.

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وتابع الجبير: “المملكة لم تُطلق صاروخاً أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة باتجاه إيران”.

وشدد الجبير بقوله: “على العالم أن يضع حدًّا للسياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار”.