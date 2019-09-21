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2019-09-21 الجبير: حذرنا مراراً من أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها متابعات الخليج 365 - الرياض أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أنه يجب تحسين الاتفاق النووي مع إيران لاسيما قضية تخصيب اليورانيوم. وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، أن إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني. Advertisements وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية قائلا: حذرنا مرارا من أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها. وأشار الجبير إلى أن المملكة تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات.







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