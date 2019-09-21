الكويت: المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية يكفي من 4 لـ8 أشهر

2019-09-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أكدت الكويت اليوم السبت، أن مخزونها الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي البلاد لفترة تمتد بين 4 إلى 8 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية استعداد الشركة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث في المنطقة عبر خطة عمل إنتاجية ولوجستية تضمن تدفق منتجاتها إلى منافذ البيع.