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الجبير: هجوم أرامكو تم بأسلحة إيرانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن هجوم أرامكو تم بأسلحة إيرانية ولهذا نُحمِّل مسؤوليته لإيران.
وقال الجبير، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، إن كل الشواهد تؤكد أن إيران مسؤولة عن الهجوم الإجرامي على منشآت أرامكو.
وأضاف عادل الجبير أن الهجوم على أرامكو استهدف أمن الطاقة للعالم بأسره.
وأضاف أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد لممارسات إيران التخريبية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
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