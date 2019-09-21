أبشر استعلام مخالفات المرور وإقامة وافد عبر بوابة أبشر Absher 1441…

في خطوة هامة ومبشرة للمواطنين، وتماشيًا مع رؤيتها الجديدة 2030 من خلال إضفاء التكنولوجيا الحديثة وتوفير جميع الخدمات إلكترونيًا، أعلنت الحكومة السعودية رسميًا عن إضافة خدمات جديدة تمكن المواطنين من إنهاء كافة الإجراءات والأوراق المطلوبة والاستعلام إلكترونيًا عن الكثير من الخدمات عبر بوابة أبشر absher الإلكترونية التي أصبحت القبلة الأولى للكثيرين من أجل إنهاء العب والمعاناة في التعامل مع الوزارات المختلفة.

مميزات بوابة أبشر 1441هـ

وأتاحت بوابة أبشر للمواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية العديد من الخدمات الهامة التي لم تكن موجودة من قبل، تٌساعد الجميع في إنهاء كافة التعاملات والاستعلام عنها المشتركة بين العديد من الوزارات، ومن أبرزها وزارة الداخلية من أحوال مدنية ومخالفات المرور وغيرها، بالإضافة لاستحداث استخراج وثائق السفر والجوازات.

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جدول بأهم خدمات أبشر

وثائق السفر المختلفة (إصدار وتجديد جوازات السفر السعودية – تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين واستخراج تصاريح السفر للتابعين – إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي وكذلك إلغائها – تمديد تأشيرة الزيارة – طلــب تصريــح الدخــول لموسم الحج). خدمات المرور المختلفة (الاستعلام عن مخالفات المرور – إضافة مستخدم فعلي لمركبة – طلبات تفويض مركبات – إلغاء مستخدم لمركبة – تجديد استمارة المركبة – الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات – تجديد رخصة القيادة) صلاحية الإقامة صلاحية الإقامة (الإبلاغ عن الوثائق المفقودة – طلب وثائق بدل فاقد).

استخراج بدل الفاقد (خدمات العمالة المنزلية – معرفة صلاحية الإقامة

إصدار الإقامة – تجديد الإقامة – تفويض استقبال القادمات للعمل – الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية).

كيفية التسجيل والدخول لمنصة أبشر

وللاستفادة من خدمات بوابة أبشر، يرجى تسجيل الدخول لها من خلال الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.htm من خلال اسم المستخدم – ثم التسجيل برقم الهوية، مع استيفاء كافة البيانات المطلوبة – واختيار الخدمات التي تطلبها.

ننشر لكم التحديثات المستمرة عبر البوابة.