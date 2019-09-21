شكرا لقرائتكم خبر عن السلمي: «المؤسس» وضع مرتكزات السياسة السعودية على السيادة وحسن الجوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

هنَّأ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

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وأكد السلمي أن الشعب السعودي والعالم العربي يتذكرون بكل فخر واعتزاز هذه الذكرى الخالدة لمسيرة التوحيد التي جسدت الدور البطولي، حين وحَّد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود أقاليم الجزيرة العربية في دولة واحدة قوية ومتماسكة، ووضع أُسُس ومرتكزات السياسة السعودية عربياً وإسلامياً ودولياً، القائمة على احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول، ومراعاة حُسن الجوار والتعاون البَنّاء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص التام على التضامن العربي، والدعم المستمر للدول العربية باعتباره من أهم الثوابت التي تحرص عليها المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، ثمّن رئيس البرلمان العربي عالياً، الإنجازات الكبيرة التي تحققت على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي جسدت مسيرة البناء والتطوير والنهضة والاستقرار، جنباً إلى جنب مع المشاريع الكبيرة التي أعلنتها المملكة مع دول الجوار العربي كـ«مدينة نيوم»، التي تُرسِّخ التضامن العربي والتكامل الاقتصادي في أبهى صورة، وتُلّبي طموحات وآمال الشعب السعودي والعربي في التعاون والعمل المشترك.

وشدد رئيس البرلمان على أن التاريخ سيُسجل للملك سلمان بن عبدالعزيز مواقفه الحاسمة والراسخة والدور القيادي والمحوري في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحدياتٍ ومخاطر جسيمة، والذي حمل على عاتقه مسؤولية التصدي للمخاطر المُحدِقة بالعالم العربي، والحرص على وحدة الصف وتوحيد المواقف العربية والإسلامية، ونبذ الخلافات والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضـية الفلسطينية والقدس الشريف.