شكرا لقرائتكم خبر عن القريات: خطة مرورية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكمل مرور محافظة القريات تنظيم استعداداته لاستقبال احتفالات اليوم الوطني الـ89 للمملكة، حيث أعدت إدارة المرور في المحافظة خطة تسعى إلى تسهيل حركة السير في الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات وتغطية الطرق المؤدية للاحتفال.

ويشرف ميدانيا على الخطة مدير مرور القريات العميد عبدالعزيز البريذع الشمري، الذي أوضح أن مرور المحافظة وبهذه المناسبة يشارك الوطن الغالي فرحته العظيمة من خلال العمل على توفير السلامة المرورية وإعطاء أقصى درجات الانسيابية بتسخير كافة الإمكانات لإنجاح الخطة المرورية وتغطية كافة المحاور والطرق الرئيسية في المحافظة وموقع الاحتفال.

واضاف البريذع أن مرور المحافظة سيشارك أيضاً بتوزيع الهدايا من أعلام وبروشورات وورود تعبيراً عن الفرح بهذه المناسبة السعيدة.