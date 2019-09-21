، "بن كليب": نستحضر ذكرى اليوم الوطني بوحدة وطن شامخ يعتلي قمة المجد ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رفع رئيس مركز سويدان بمحافظة الأفلاج مبارك بن كليب آل عمار الدوسري، آيات التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله - والشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين.
وقال "ابن كليب": نستحضر بفخر واعتزاز ذكرى اليوم الوطني، بوحدة وطن شامخ يعتلي قمة المجد بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه – وواصل أبناؤه الملوك من بعده، وما تحقق على أيدهم من أمن وأمان وتقدم وازدهار وتنمية واستقرار ورسمت رؤية الوطن 2030 فيه مستقبلاً مشرقاً للبلاد.
وأضاف: "في هذا اليوم التاريخي تتجسد اللحمة الوطنية وتظهر مشاعر الفرحة التي تعكس قوة الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب".
وتابع: "في ذكرى اليوم الوطني، نستشعر بما منّ الله، به علينا من نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة والتقدم الذي تشهده المملكة في كل المجالات حتى تبوأت خلالها مراكز مرموقة بين دول العالم".
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 05:15 PM
قال: نستشعر فيه ما منّ الله علينا من الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة
رفع رئيس مركز سويدان بمحافظة الأفلاج مبارك بن كليب آل عمار الدوسري، آيات التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله - والشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين.
وقال "ابن كليب": نستحضر بفخر واعتزاز ذكرى اليوم الوطني، بوحدة وطن شامخ يعتلي قمة المجد بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه – وواصل أبناؤه الملوك من بعده، وما تحقق على أيدهم من أمن وأمان وتقدم وازدهار وتنمية واستقرار ورسمت رؤية الوطن 2030 فيه مستقبلاً مشرقاً للبلاد.
وأضاف: "في هذا اليوم التاريخي تتجسد اللحمة الوطنية وتظهر مشاعر الفرحة التي تعكس قوة الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب".
وتابع: "في ذكرى اليوم الوطني، نستشعر بما منّ الله، به علينا من نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة والتقدم الذي تشهده المملكة في كل المجالات حتى تبوأت خلالها مراكز مرموقة بين دول العالم".
، "بن كليب": نستحضر ذكرى اليوم الوطني بوحدة وطن شامخ يعتلي قمة المجد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بن كليب": نستحضر ذكرى اليوم الوطني بوحدة وطن شامخ يعتلي قمة المجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.