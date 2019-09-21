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نوهت إدارة مستشفى عفيف العام، للمرضى والمراجعين بأن مواعيد استقبالهم في العيادات الخارجية خلال إجازة اليوم الوطني كما هي، وأن العمل مستمر في العيادات.
وأوضحت الإدارة، أن عمل العيادات الخارجية مستمر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً كالمعتاد.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 05:03 PM
يبدأ استقبال المراجعين من الساعة ٨ صباحاً حتى ٤ مساءً
نوهت إدارة مستشفى عفيف العام، للمرضى والمراجعين بأن مواعيد استقبالهم في العيادات الخارجية خلال إجازة اليوم الوطني كما هي، وأن العمل مستمر في العيادات.
وأوضحت الإدارة، أن عمل العيادات الخارجية مستمر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً كالمعتاد.
، مستشفى عفيف: عمل العيادات الخارجية مستمر خلال إجازة اليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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