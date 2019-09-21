، "الجبير": أكثر من 80 دولة أدانت الهجوم العدواني على معملي أرامكو ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تم تنفيذه بأسلحة إيرانية واستهدف العالم أجمع

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: إن الاعتداء على معملي "أرامكو" تم تنفيذه بأسلحة إيرانية، وأشار "الجبير" إلى أن أكثر من 80 دولة أدانت هذا الهجوم العدواني.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الاعتداء على معملي "أرامكو" استهدف العالم أجمع ونحمّل إيران هذا الهجوم.

وقال "الجبير": لقد تم استهداف المملكة بـ260 صاروخاً بالستياً و150 طائرة مسيرة.

وقال "الجبير": لقد تم استهداف المملكة بـ260 صاروخاً بالستياً و150 طائرة مسيرة، وأضاف قائلاً: إن إيران تحاول استغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني.