Absher خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر

يبحث آلاف المغتربين المصريين في كل البلاد الخليجية ونخص منها بالذكر هنا المملكة العربية السعودية عن رابط الإستعلام عن صلاحية الإقامة، فالإقامة هي بمثابة تصريح قانوني من الدولة للوافد أو المغترب بالإقامة والعيش والعمل بها وله كافة حقوق المواطنة، وعلى الجانب الآخر عليه عدد من الواجبات والإلتزامات عليه الإلتزام بها وأهمها أن تكون إقامته سارية وغير منتهية حتى لا يتعرض لأي نوع من انواع العقاب أو الترحيل.

ومن هنا كتبنا لكم هذا المقال في موقعنا “عرب نيوز” لكي نوضح لكم خطوات الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة والإستعلام عن صلاحية الإقامة، فتابعونا.

استعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

كل وافد ومغترب في الأراضي السعودية ينبغي عليه أن يعرف جيداً موعد انتهاء تصريح الإقامة الخاصة به، وعليه أن يسعى إلى تجديده في الوقت المناسب حتى لا يسير بدون تصريح ويتعرض للمسائلة من جانب وزارة الداخلية السعودية، ولهذا وضحنا لكم في هذا المقال الخطوات التفصيلية لعملية الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.

خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة

سألنا الكثير من المغتربين المصريين في الأراضي السعودية عبر الكثير من الرسائل عبر موقعنا عن طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني لا يستدعيهم للذهاب بنفسهم إلى مقرات وزارة الداخلية، وقد قدمت بوابة أبشر خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني بسيط عبر الخطوات التالية: