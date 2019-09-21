حقيقة وفاة الفنان علي المدفع في الرياض

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية ، نبأ وفاة الفنان السعودي علي المدافع بعد تعرضه إلى وعكة صحية، تطلَّبت دخوله المستشفى بالرياض

ونشر محبي الفنان السعودي الصورة التي تم تناقلها على نطاق واسع بين السعوديين أصداء وتعليقات تحمل الأماني والدعوات له بتمام الشفاء والعودة إلى جمهوره.

والمدفع فنان سعودي انطلقت مسيرته الفنية في سبعينات القرن الماضي، وكان "الضيف الغريب" عمله الأول، وشارك في عدد كبير من الأعمال أبرزها مسلسل "طاش ما طاش" بأجزائه كافة.

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يذكر أن الفنان القدير علي المدفع، هو عضو جمعية الثقافة والفنون، ومن الجيل القديم للفنانين السعوديين، وشارك خلال مسيرته الفنية الطويلة في عديد من الأعمال المحلية، من أبرزها مسلسل "طاش ما طاش" بجميع أجزائه، و ثمانية مواسم من "شباب البومب"، و"فاعل خير"، و"مقالب من الحياة.

ولد الفنان علي المدفع في محافظة المذنب في منطقة القصيم، وكانت بدايته في السبعينات وكان يقدم بعض العروض المسرحية والمسابقات الثقافية في نادي الهلال.

وبعد الانتهاء من عمله في النادي يتجه إلى مبنى التلفزيون السعودي الذي كان في بداياته في ذلك الوقت ليقوم بتأليف وتمثيل بعض الفقرات والقفشات الكوميدية.