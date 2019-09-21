تفاصيل تعنيف الطفلة رغد وأخواتها على يد أشقاء والدتهن.. وهذا ما كشفته التقارير الطبية

كشف عم الطفلات المعنفات “رغد وشقيقاتها” أن تقارير طبية رسمية تثبت تعرض الطفلات للتعذيب والتعنيف والتجويع المتعمد من قِبل أشقاء والدتهن، ما أدى لإصابتهن بسوء التغذية وبعض الأمراض.

ووفقاً لصحيفة “الوطن”، قال بندر الرويلي إنهم تقدموا ببلاغ رسمي للشرطة قبل 8 أيام، مبيناً أنه جرت إحالة الطفلات لمستشفى الشميسي، حيث خضعن للكشف الطبي ومن ثَمَّ جرى تنويمهن لحين تحسن حالاتهن الصحية.

وأوضح أن أشقاء زوجة أخيه لا يزالون طلقاء حتى الآن، على الرغم من ثبوت تورطهم في تعـذيب وتعنيف الطفلات، مطالباً الجهات المختصة بالقبض عليهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه، مشيراً إلى أنه تم تسليم نسخ من التقارير الطبية التي تثبت الواقعة لجمعيتي حقوق الإنسان وحماية الأسرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر تعرّض الطفلات الشقيقات لمعاملة سيئة ما أدى لتدهور شديد في وضعهن الصحي، وذكرت إحداهنّ أن والدها ووالدتها موقوفان على ذمة قضايا حقوقية وأن المعنّفين تربطهم بهن صلة قرابة.