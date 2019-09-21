مصادر تكشف عن أسباب تعثر تنفيذ مشروعي حديقتين للحيوان بجدة

كشفت مصادر عن أسباب عدم تنفيذ مشروعي إنشاء حديقتي حيوان في جنوب جدة وحي المنتزهات، منذ الإعلان عنهما في عام 2008.

وأوضحت المصادر أن أبرز العوائق التي حالت دون إتمام المشروعين، تتمثل في عدم وجود مستثمرين لتنفيذ حديقة الجنوب، ونزع ملكيات بعض العقارات المحيطة بحديقة المنتزهات.

وبينت أن مشروع إنشاء حديقة حيوان عالمية جنوب جدة، تحتوي على واحات وسفارٍ، تأخر تنفيذه لعدم وجود مستثمرين، لافتة وفقا لـ”مكة” إلى أن المشروع طُرح مرة أخرى عن طريق موقع المناقصات الحكومية.

وأشارت إلى أن ظهور ملاك لبعض العقارات والأراضي في محيط موقع حديقة المنتزهات تسبب في تعطل مشروع تطوير المنتزه.

يذكر أن أمانة محافظة جدة اشترطت أن تحتوي الحديقة على 82 من الحيوانات والطيور، وأن تتضمن مناطق مائية وألعاباً، إضافةً إلى تشييد جلسات مفتوحة وفق أعلى المواصفات.