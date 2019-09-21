السفارة الفرنسية بالرياض تعلق إصدار تأشيرات السفر لأسباب طارئة

أعلنت السفارة الفرنسية لدى الرياض توقف إصدار التأشيرات حالياً لجميع المتقدمين، وذلك لأسباب غير متوقعة. وقالت السفارة إنها تعمل حالياً بالحد الأدنى لتقديم خدماتها وذلك في حالات الطوارئ فقط، غير إنها أشارت إلى أنها لا تضمن صدور التأشيرات للمتقدمين بالإجراءات مسبقاً.

ودعت السفارة الأشخاص الذين يخططون للسفر إلى فرنسا ولم ينهوا إجراءاتهم، لتأجيل ذلك لحين استئناف العمل بنظام إصدار التأشيرات.

وقالت مصادر بحسب صحيفة “الوطن” إن إيقاف السفارة إصدار التأشيرات يرجع لعطل في النظام بسبب حريق نشب بداخل السفارة.

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