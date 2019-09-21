خطأ إملائي يضع جامعة أم القرى في موقف محرج

تعرض فرع جامعة أم القرى بمحافظة القنفذة لانتقادات بعض الطلاب بعد تلقيهم رسالة من الإدارة أمس الأول، حيث تضمنت خطأً إملائياً .
وحسب “مكة” جاء في الرسالة المرسلة إلى الطلاب المفصولين أكاديميا بطلب تعبئة نموذج للنظر في إمكانية إعادتهم إلى مقاعد الدراسة مرة أخرى، حيث نصت على «نرجو من أبنائنا الكلاب المفصولين أكاديميا المسارعة في تعبئة النموذج الذي بالرابط وسنحاول في إعادة قيد من استطعنا، ومن لم تنطبق عليه الضوابط فلن يعاد».
وسارع الكثير من الطلاب في نشر الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى بسيل من التعليقات مستنكرة الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة، وأنه لا يمكن لكيان بحجم جامعة أم القرى أن يقع في أخطاء من هذا النوع. مشيرين إلى أن هذا الخطأ لم يكن الأول، بل امتداد لسلسلة من الأخطاء المتتالية التي تقع فيها الجامعة.
ومن جهتها سارعت إدارة الجامعة في احتواء الموقف والاعتذار برسالة جاء فيها «أعتذر عن الرسالة السابقة فأقصد الطلاب، وبسبب تقارب الحرفين ك و ط ، تم الضغط على الكاف بدلا من الطاء».
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