«أرامكو» تكلف «يو.بي.إس» و«بنك دويتشه» بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي

كلفت شركة «أرامكو»، مجموعة «يو.بي.إس» و «بنك دويتشه» بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، في خطوة تدل على أن الطرح الأولي يمضي قدمًا.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدرين مطلعين قولهما، إن «أرامكو بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر».

وكانت «رويترز» ذكرت أن «أرامكو» اختارت تسعة بنوك في القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسة كجهات تنسيق عالمية في الأسابيع الأخيرة.