مرور عسير يخصص طرقا لتسهيل حركة المرور أثناء الاحتفال باليوم الوطني



في إطار التحضير لاحتفال منطقة عسير باليوم الوطني ضمن فعاليات «همة حتى القمة 89» أوضحت إدارة مرور عسير استعداداتها الخاصة بتسهيل حركة الوصول من وإلى موقع الاحتفال، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والمرورية. وخصصت إدارة المرور بمنطقة عسير 5 طرق رئيسية، هي: طريق الملك عبدالعزيز، طريق الملك فهد، طريق السودة، طريق الطائف، طريق الملك عبدالله، إضافة إلى طريقين مفردين هما: طريق بني مازم، طريق بني مالك، إلى جانب طريق واحد مزدوج هو طريق آل يوسف، إضافة إلى 4 طرق داخلية رئيسية هي: طريق الإمام محمد بن سعود - القابل، طريق اليمانية نهران - دوار التحفيظ، طريق المدينة، طريق الوردتين، لتكون الطرق الناقلة للحركة والموصلة لموقع الفعالية الواقع في طريق الحزام الشمالي والغربي في المسافة من مطاعم ماكدونالدز وحتى قصر أبو شقارة بحي الضباب. كما حددت إدارة المرور 8 مواقع نقاط لقفل الحركة المقترحة ومنع الدخول إلى موقع الفعالية، وهي: إشارة الوصايف، حيث يمنع الدخول إلى موقع الفعالية من هذه النقطة، وسيتم تحويل الحركة باتجاه الحزام الشرقي ووسط البلد، أما القادمون عن طريق موقع «قصر أبو شقارة» أبوخيال فسيتم دخولهم إلى موقع الفعالية بعد إزالة الرصيف الوسطي وتحويل الحركة باتجاه الحزام الجنوبي، كما تم تحويل مسار حركة القادمين عن طريق السودة بعد مخرج أبها الجديدة باتجاه طريق السودة ومن ثم الاتجاه إلى مواقف المشهد وطريق الطائف، أما القادمون باتجاه إشارة طريق آل يوسف فسيتم إزالة الرصيف الوسطي قبل الإشارة لتمكين باصات النقل الترددي بالنزول إلى مواقف البنوك والعودة، فيما تم تحويل المسار الحركي للقادمين من حي النزهة إلى إشارة أبها الجديدة باتجاه أبها الجديدة ثم طريق السودة. ونوهت إدارة مرور عسير بأن على مستخدمي مواقف الأمانة الخروج باتجاه الغرب ثم الانعطاف من جوار مستشفى أبها الخاص يمينا باتجاه شارع الإمام محمد بن سعود والاستمرار حتى مواقف النادي الأدبي، أما الذين سيستغلون مواقف إدارة التعليم فسيسلكون طريق الأمير سلطان والاستدارة من إشارة مستشفى عسير والعودة في نفس الاتجاه، هذا وقد تم تخصيص مواقف كلية البنات طريق الملك عبدالله، ومواقف المدينة الرياضية ، ومواقف مركز المعارض الدولي بالمطار كمواقف احتياطية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية.

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