اليوم الوطني / كرنفال وطني بتنمية الشقيري غدًا



الشقيري 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد غدًا ، كرنفالًا وطنيا احتفاءً بذكرى اليوم الوطني للمملكة "همّة حتى القمّة " .

ويتضمن الكرنفال الذي يقام بملعب الشقيري ، مسيرة وطنية وديوانية الوطن ومرسم حر ومهرجان للأطفال ، وركن صحي ، فيما ينظم القسم النسائي باللجنة بعد غدٍ برنامجًا نسائيًا للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني وذلك بنادي الحي للبنات بالشقيري .

// انتهى //

16:45ت م

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