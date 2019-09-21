اليوم الوطني / البكيرية تطلق فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني



البكيرية 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

تزينت ميادين وشوارع محافظة البكيرية بأعلام الوطن، وانطلقت فعاليات متنوعة احتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة، في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري للاحتفالات، بإشراف محافظة البكيرية وتنظيم لجنة الأهالي ومشاركة البلدية وإدارة التعليم ولجنة التنمية الاجتماعية والجهات الأمنية بالمحافظة.

وتضمنت برامج اليوم الوطني فعاليات للأسرة والطفل وسوق الأسر المنتجة والفود ترك وفعالية ركوب الخيل والمرسم الحر والخيمة التسويقية والخيمة التراثية ، ومعرض ملوك المملكة ، ومعرض لجنة الأهالي ، ومعرض إدارة التعليم ومسرح الطفل، والفعاليات النسائية.

وسيشمل الحفل الرسمي للأهالي الاثنين المقبل ندوة تاريخ المملكة العربية

// انتهى //

16:44ت م

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البكيرية 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واستزينت ميادين وشوارع محافظة البكيرية بأعلام الوطن، وانطلقت فعاليات متنوعة احتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة، في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري للاحتفالات، بإشراف محافظة البكيرية وتنظيم لجنة الأهالي ومشاركة البلدية وإدارة التعليم ولجنة التنمية الاجتماعية والجهات الأمنية بالمحافظة.وتضمنت برامج اليوم الوطني فعاليات للأسرة والطفل وسوق الأسر المنتجة والفود ترك وفعالية ركوب الخيل والمرسم الحر والخيمة التسويقية والخيمة التراثية ، ومعرض ملوك المملكة ، ومعرض لجنة الأهالي ، ومعرض إدارة التعليم ومسرح الطفل، والفعاليات النسائية.وسيشمل الحفل الرسمي للأهالي الاثنين المقبل ندوة تاريخ المملكة العربية السعودية وعروض الخيول والسيارات الكلاسيكية والمعدلة والعرضة السعودية، بالإضافة للفعاليات المصاحبة.// انتهى //16:44ت م0147

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