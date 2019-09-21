اليوم الوطني / قصر خزام" بجدة بني بأمر "المؤسس" وشهد أول اتفاقية للتنقيب عن البترول



جدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

بني قصر خزام التاريخي بأمر من الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- في 1928م واكتمل بناؤه في عام 1932م بقلب مدينة جدة بعد إقامته لفترة في بيت نصيف ، والذي ترجع تسميته لانتشار نبات الخزامى في المنطقة التي بني عليها ، واستخدمه -رحمه الله- ديواناً يستقبل فيه ضيوف الدولة وكبار المسؤولين وعامة الشعب .

واستغرق بناء القصر خمسة أعوام ، وقد شهد توقيع اتفاقيات ومعاهدات ومذكرات سياسية عظيمة غيرت حال المملكة من صحراء إلى ما تعيشه اليوم ، فقد تم في هذا القصر توقيع أول وأهم اتفاقية في الامتياز للتنقيب عن البترول بين الحكومة

ويعتبر قصر خزام أحد القصور الملكية التي كان يسكنها الملك عبد العزيز –رحمه الله- ، والذي يشتمل على ثلاث وجهات ، الجنوبية وتطل على حي النزلة اليمانية ، ثم الواجهة الشمالية التي تطل على مصلى العيد ، فالغربية التي تطل على منطقة السبيل ، ويتكون من طابقين وملحقات في الجهتين الجنوبية والغربية ، ويحيط به سور بارتفاع ثلاثة أمتار تقريباً ، وللقصر مدخل رئيسي عبارة عن بوابة عالية تسمى بوابة قصر خزام الكبرى تفتح جهة طريق مكة "الجهة الشمالية" تتكون من برجين متقابلين متشابهين في التصميم المعماري والزخرفي ، وهناك بوابة أخرى تعتبر اصغر من السابقة وتسمى بوابة قصر خزام الصغرى وتفتح على طريق الملك خالد –رحمه الله- .

وتم تشييد القصر بالأحجار الجيرية الصلبة المقطوعة من ساحل البحر الأحمر ، وهي المادة الأساسية التي كانت تستخدم في بناء المباني بمدينة جدة ، إضافة لمواد أخرى مثل البطحاء والاسمنت والرمل وحديد التسليح والأخشاب مشيرة إلى أن القصر يدل على نمط الطراز المعماري الذي كان سائداً في البناء في تلك الحقبة ، وهو يرسم التسلسل العمراني والتطور المعماري والفني المرتبط بالقواعد السياسية والتنظيمية للدولة .

وبعد وفاة الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ استخدم الملك سعود –رحمه الله- القصر كمكاتب إدارية حتى عام 1963م ، حيث ضم القصر إلى قصور الضيافة وأضاف له بعض المرافق ، ووضع صورة بوابته الرئيسية على العملة الورقية في عام 1955م ، حيث كان يشكل القصر قبلة جدة الحكومية وإليه كانت الوفود الرسمية تأتي في مهمات دبلوماسية ، وكان منظر الحراسات الأمنية يشكل معلماً لشارع الميناء "الملك خالد حالياً" ، حيث تقع عليه بوابة القصر الرئيسية .

وتتدرج المراحل التاريخية لهذا القصر ، الذي انتقل لوكالة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف ، وتم تحويله في عام 1981م إلى متحف بتوجيه من الملك فهد بن عبد العزيز –رحمه الله- فقامت الوكالة بترميم جزء من مقدمة القصر ، وافتتح في مارس 1995م ، حيث روعي في الترميم المحافظة على طابع المبنى المعماري ، وتم تحويل جزء من القصر إلى متحف وتأثيثه وتجهيزه بالمعروضات التي تمثل جميع العصور التاريخية متدرجة بطريقة علمية من عصور التاريخ مروراً بالعصور الإسلامية وصولاً إلى العصر الحديث ، وليكون المتحف يوازي المتاحف العالمية .

// انتهى //

16:33ت م

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جدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسبني قصر خزام التاريخي بأمر من الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- في 1928م واكتمل بناؤه في عام 1932م بقلب مدينة جدة بعد إقامته لفترة في بيت نصيف ، والذي ترجع تسميته لانتشار نبات الخزامى في المنطقة التي بني عليها ، واستخدمه -رحمه الله- ديواناً يستقبل فيه ضيوف الدولة وكبار المسؤولين وعامة الشعب .واستغرق بناء القصر خمسة أعوام ، وقد شهد توقيع اتفاقيات ومعاهدات ومذكرات سياسية عظيمة غيرت حال المملكة من صحراء إلى ما تعيشه اليوم ، فقد تم في هذا القصر توقيع أول وأهم اتفاقية في الامتياز للتنقيب عن البترول بين الحكومة السعودية ومثلها الشيخ عبد الله السليمان ممثلاً عن الملك عبد العزيز ، وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا ، ومثلها مستر لويد هاملتون في 29 مايو 1933م ، وتم توقيع مذكرات متبادلة مع مصر بشأن بعض المشاريع العمرانية في 29 يوليو 1940م ، وتوقيع معاهدة صداقة وحسن جوار مع الكويت ، وتجديد معاهدة جدة مع حكومة بريطانيا عام 1943م ، إضافة إلى توقيع اتفاقية تجارية مع سورية ، واتفاقية مطار الظهران مع الولايات المتحدة الأميركية ، ومعاهدة صداقة مع باكستان .ويعتبر قصر خزام أحد القصور الملكية التي كان يسكنها الملك عبد العزيز –رحمه الله- ، والذي يشتمل على ثلاث وجهات ، الجنوبية وتطل على حي النزلة اليمانية ، ثم الواجهة الشمالية التي تطل على مصلى العيد ، فالغربية التي تطل على منطقة السبيل ، ويتكون من طابقين وملحقات في الجهتين الجنوبية والغربية ، ويحيط به سور بارتفاع ثلاثة أمتار تقريباً ، وللقصر مدخل رئيسي عبارة عن بوابة عالية تسمى بوابة قصر خزام الكبرى تفتح جهة طريق مكة "الجهة الشمالية" تتكون من برجين متقابلين متشابهين في التصميم المعماري والزخرفي ، وهناك بوابة أخرى تعتبر اصغر من السابقة وتسمى بوابة قصر خزام الصغرى وتفتح على طريق الملك خالد –رحمه الله- .وتم تشييد القصر بالأحجار الجيرية الصلبة المقطوعة من ساحل البحر الأحمر ، وهي المادة الأساسية التي كانت تستخدم في بناء المباني بمدينة جدة ، إضافة لمواد أخرى مثل البطحاء والاسمنت والرمل وحديد التسليح والأخشاب مشيرة إلى أن القصر يدل على نمط الطراز المعماري الذي كان سائداً في البناء في تلك الحقبة ، وهو يرسم التسلسل العمراني والتطور المعماري والفني المرتبط بالقواعد السياسية والتنظيمية للدولة .وبعد وفاة الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ استخدم الملك سعود –رحمه الله- القصر كمكاتب إدارية حتى عام 1963م ، حيث ضم القصر إلى قصور الضيافة وأضاف له بعض المرافق ، ووضع صورة بوابته الرئيسية على العملة الورقية في عام 1955م ، حيث كان يشكل القصر قبلة جدة الحكومية وإليه كانت الوفود الرسمية تأتي في مهمات دبلوماسية ، وكان منظر الحراسات الأمنية يشكل معلماً لشارع الميناء "الملك خالد حالياً" ، حيث تقع عليه بوابة القصر الرئيسية .وتتدرج المراحل التاريخية لهذا القصر ، الذي انتقل لوكالة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف ، وتم تحويله في عام 1981م إلى متحف بتوجيه من الملك فهد بن عبد العزيز –رحمه الله- فقامت الوكالة بترميم جزء من مقدمة القصر ، وافتتح في مارس 1995م ، حيث روعي في الترميم المحافظة على طابع المبنى المعماري ، وتم تحويل جزء من القصر إلى متحف وتأثيثه وتجهيزه بالمعروضات التي تمثل جميع العصور التاريخية متدرجة بطريقة علمية من عصور التاريخ مروراً بالعصور الإسلامية وصولاً إلى العصر الحديث ، وليكون المتحف يوازي المتاحف العالمية .// انتهى //16:33ت م0143

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / قصر خزام" بجدة بني بأمر "المؤسس" وشهد أول اتفاقية للتنقيب عن البترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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