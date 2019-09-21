اليوم الوطني / المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي : اليوم الوطني ترسيخ لوحدة البلاد وبناء الدولة الحديثة



بروكسل 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

رفع رئيس بعثة للمملكة العربية

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن اليوم الوطني السعودي من أهم الأيام لتعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخ ذكرى عظيمة لكافة الشعب السعودي، لأنه يوم توحيد البلاد والكلمة وجمع الصف وبناء الدولة الحديثة التي أسسها الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله بعد أن أصدر المرسوم الملكي عام 1932م.

وأوضح بهذه المناسبة أن الاحتفاء بهذه الذكرى يرسّخ روح الانتماء للوطن وصلابة وحدته وثباته على طريق التنمية والأمن والتقدم والازدهار.

وأكد السفير العريفي أن المملكة وفي العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باتت شريكا ذا مصداقية للمجموعة الدولية في عالم يرنو الى تعددية الأطراف وتمكنت من تجاوز وتخطي العديد من التحديات الإقليمية والدولية وكرست نهجا تنمويا ونهضة شاملة لا يمكن تجاهلها.

وقال إن المملكة تحظى باحترام وتقدير الشريك الأوروبي لما تمثله من عامل استقرار إقليمي ودولي ولما تتسم به سياستها من مصداقية سواء في الحرص على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي كونها مصدر آمن للطاقة. بالإضافة إلى قدرات المملكة في إدارة الأزمات في المنطقة وما تبذله من جهود حثيثة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف على الصعيدين المحلي والدولي.

وأَضاف :" إن المملكة في مقدمة دول العالم في العمل الإنساني التي عكست من خلاله القيم النبيلة للمملكة وشعبها واستشعاراً لدورها الإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة أينما كانت دون تفريق بين لون أو دين أو عرق مترجمة بذلك سماحة المملكة حكومة وشعبا ".

وأكد السفير العريفي أن الجانب الأوروبي يحرص على إرساء تعاون مثمر في مختلف المجالات وبناء شراكات إستراتيجية للاستثمار بما تتمتع به المملكة من مقومات طبيعية وبيئية وجغرافية في ظل رؤية المملكة 2030.

وأشار السفير إلى أهمية الدور الريادي الذي تؤديه المملكة على المستوى الدولي كعضو محوري فاعل ومؤثر في مجموعة العشرينوباعتباره من أكبر اقتصادات العالم،حيث ستستضيف المملكة قمة العشرين القادمة كأهم منتدى اقتصادي دولي ، وقال :" هذا كله يعبر عن إصرار القيادة الرشيدة في تقوم المملكة بدورها الطبيعي على المستوى الدولي " .

ونوه العريفي بما تشمله رؤية المملكة 2030 من بناء اقتصاد قائم على الشراكات والتعاون مع مختلف الدول والتأكيد على أن مستقبل المملكة مبشر وواعد.

// انتهى //

16:25ت م

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بروكسل 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع رئيس بعثة للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الأسرة الملكية الكريمة والشعب السعودي النبيل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن اليوم الوطني السعودي من أهم الأيام لتعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخ ذكرى عظيمة لكافة الشعب السعودي، لأنه يوم توحيد البلاد والكلمة وجمع الصف وبناء الدولة الحديثة التي أسسها الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله بعد أن أصدر المرسوم الملكي عام 1932م.وأوضح بهذه المناسبة أن الاحتفاء بهذه الذكرى يرسّخ روح الانتماء للوطن وصلابة وحدته وثباته على طريق التنمية والأمن والتقدم والازدهار.وأكد السفير العريفي أن المملكة وفي العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باتت شريكا ذا مصداقية للمجموعة الدولية في عالم يرنو الى تعددية الأطراف وتمكنت من تجاوز وتخطي العديد من التحديات الإقليمية والدولية وكرست نهجا تنمويا ونهضة شاملة لا يمكن تجاهلها.وقال إن المملكة تحظى باحترام وتقدير الشريك الأوروبي لما تمثله من عامل استقرار إقليمي ودولي ولما تتسم به سياستها من مصداقية سواء في الحرص على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي كونها مصدر آمن للطاقة. بالإضافة إلى قدرات المملكة في إدارة الأزمات في المنطقة وما تبذله من جهود حثيثة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف على الصعيدين المحلي والدولي.وأَضاف :" إن المملكة في مقدمة دول العالم في العمل الإنساني التي عكست من خلاله القيم النبيلة للمملكة وشعبها واستشعاراً لدورها الإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة أينما كانت دون تفريق بين لون أو دين أو عرق مترجمة بذلك سماحة المملكة حكومة وشعبا ".وأكد السفير العريفي أن الجانب الأوروبي يحرص على إرساء تعاون مثمر في مختلف المجالات وبناء شراكات إستراتيجية للاستثمار بما تتمتع به المملكة من مقومات طبيعية وبيئية وجغرافية في ظل رؤية المملكة 2030.وأشار السفير إلى أهمية الدور الريادي الذي تؤديه المملكة على المستوى الدولي كعضو محوري فاعل ومؤثر في مجموعة العشرينوباعتباره من أكبر اقتصادات العالم،حيث ستستضيف المملكة قمة العشرين القادمة كأهم منتدى اقتصادي دولي ، وقال :" هذا كله يعبر عن إصرار القيادة الرشيدة في تقوم المملكة بدورها الطبيعي على المستوى الدولي " .ونوه العريفي بما تشمله رؤية المملكة 2030 من بناء اقتصاد قائم على الشراكات والتعاون مع مختلف الدول والتأكيد على أن مستقبل المملكة مبشر وواعد.// انتهى //16:25ت م0141

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