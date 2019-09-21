السعودية | مصادر المناطق .. حشود الجيش الإيراني تنتشر في الأحواز و بعض المناطق الواقعة على الخليج العربي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:31 مساءً, 21 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض حصلت المناطق من مصادرها على صور لحشود الجيش الإيراني تنتشر اليوم في الأحواز و بعض المناطق الواقعة على الخليج العربي .

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