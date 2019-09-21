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2019-09-21 فيديو يوثق مراحل الأمن العام متابعات الخليج 365 - الرياض نفذ الأمن العام فيلماً تعريفياً قصيراً يؤكد المراحل التي مر بها الأمن العام بعنوان “نفدي الوطن… جيلاً بعد جيل”. Advertisements ويأتي هذا العمل الذي يوثق جهود الأمن العام، بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطن المملكة العربية السعودية التاسع والثمانين.







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