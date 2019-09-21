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ممرضة تنقذ فتاة تعرضت لحالة إعياء بمهرجان حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفرالباطن
قدمت ممرضة سعودية الإسعافات الأولية لفتاة سقطت نتيجة حالة إغماء بموقع مهرجان اليوم الوطني بحفر الباطن مساء أمس الجمعة، وتصادف وجودها لحظة وقوع الفتاة عند معارض الحرف اليدوية.
وقالت الممرضة أميرة الظفيري لـ”متابعات الخليج 365“، إنها تعمل بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، وكانت برفقة عائلتها لحظة سقوط الفتاة، وعلى الفور اتجهت إليها واكتشفت أنها تعاني من الصرع حيث قدمت الإسعافات الأولية لها.
وطالب عدد من حضور المهرجان عبر “متابعات الخليج 365” صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الطوارئ واللازمات بعدم مغادرتهم الموقع قبل نهاية وقت المهرجان، لتوفير الرعاية اللازمة خاصة في ظل وجود مئات الزوار من أطفال ونساء.
الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر تأخر بالوصول لعدم وجود الإسعاف الخاص بوزارة الصحة الذي كان متواجداً منذ بداية المهرجان وغادر قبل انتهاء فقراته.
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