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مجموعة MBC تتزين بصور الملك سلمان وولي العهد

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2019-09-21

مجموعة MBC تتزين بصور الملك سلمان وولي العهد

متابعات الخليج 365 - الرياض

احتفالاً باليوم الوطني، ازدان المقرّ الرئيسي لـ “مجموعة MBC” بألوان العلم السعودي، وصور عملاقة للملك المؤسّس عبد العزيز آل سعود، والملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد ، جنباً إلى جنب، على امتداد مساحة المقر بأكمله، والذي يتألّف من ستة طوابق.

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كما حمل المقرّ وسم سارِعي، المأخوذ من النشيد الوطني.




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