مجموعة MBC تتزين بصور الملك سلمان وولي العهد

2019-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

احتفالاً باليوم الوطني، ازدان المقرّ الرئيسي لـ “مجموعة MBC” بألوان العلم السعودي، وصور عملاقة للملك المؤسّس عبد العزيز آل سعود، والملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، جنباً إلى جنب، على امتداد مساحة المقر بأكمله، والذي يتألّف من ستة طوابق.

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كما حمل المقرّ وسم سارِعي، المأخوذ من النشيد الوطني.