أرامكو تكلف يو.بي.إس ودويتشه بإدارة دفاتر طرحها الأولي

2019-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال مصدران مطلعان إن شركة أرامكو السعودية كلفت مجموعة يو.بي.إس وبنك دويتشه بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، مما يدل على أن خطوات الطرح الأولي تمضي قدما رغم الهجوم الأخير على اثنتين من منشآتها النفطية، وفقا لـ”رويترز”.

وقال أحد المصدرين إن أرامكو بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر. وكانت رويترز قد ذكرت أن أرامكو اختارت تسعة بنوك في القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسية كجهات تنسيق عالمية في الأسابيع الأخيرة.