شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: النقل العام أفضل وسيلة للوصول لمواقع احتفالات اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على موقع «تويتر» أن استخدام وسائل النقل العام أفضل وسيلة للوصول لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني 89. ونشر حساب المرور في حسابه مواقع الاحتفالات باليوم الوطني في مختلف مناطق المملكة وكيفية الوصول إليها والطرق المؤدية لها.



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