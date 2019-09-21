شكرا لقرائتكم خبر عن جدارية الطائف.. من المؤسّس إلى المجدّد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) (تصوير: بلال أعظم)

تطلق الطائف غدا (الأحد) اكبر جدارية بعنوان «عزّه وشموخ» وتحمل صور ملوك السعودية بدءاً من المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله وحالياً الملك سلمان، إضافة إلى ولي العهد المجدد الأمير محمد بن سلمان.

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ونفّذ الجدارية الفنان رايد الأحمري في إطار الشراكة بين أمانة المحافظة وجمعية الثقافة والفنون وذلك ضمن جهود الجهتين في معالجة التشوّه البصري، إذ تم استعراض عدد من التصاميم ليتم اختيار هذا التصميم.

وكشف لـ«الخليج 365» الفنان رايد الأحمري أن هذه الجدارية مختلفة عن غيرها من حيث توظيف العناصر العصرية كالحديد والنحاس وانعكاسات الضوء والأرضيات، وتم تخصيص مواقع 10 ساريات فيها، لافتاً إلى أن العمل استغرق أكثر من 60 يوما، ومساحة الجدارية 400 متر مربع وكتبت بالخط العربي، وتم اختيار موقعها في مكان بارز على أهم تقاطعات شارع الجيش مع نهاية مدخل طريق الرياض المؤدي لشارع وج.

ويأتي تدشين الجدارية ضمن استعدادات المحافظة لليوم الوطني الـ89.