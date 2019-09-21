شكرا لقرائتكم خبر عن جدارية ثلاثية الأبعاد للملك سلمان وولي العهد و«راية التوحيد» في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

استطاع مجموعة من الرسامين والرسامات في منطقة تبوك، رسم جدارية ثلاثية الأبعاد، تعد الأكبر مساحة حتى الآن بطول 3 أمتار وعرض 4 أمتار.

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وصرح لـ«الخليج 365» صاحب الفكرة باشر العنزي، بأن هذه الرسمة قام بها مجموعة من الرسامين والرسامات وتعتبر الأولى من نوعها حيث لم يتم رسمها من قبل، مضيفاً أنه جسد الصورة بالقلم الرصاص وقص الشرائح وذلك لمدة يومين، بمعدل 9 ساعات يومياً، ومن ثم قام هو والرسامون والرسامات بالتعاون على إنجازها.

وأضاف أنه حرص كل الحرص على أن تكون المساحة بالمقاس المطلوب حتى تظهر الصورة بالشكل المطلوب، خصوصا أن أي زيادة بالصورة قد تفرق في الشخصية المطلوبة بالرسمة وقدر تظهر بشخصية أخرى.

وأكد العنزي أنه حالياً يعكف على إعداد أكثر من رسمة في منطقة تبوك سترى النور قريباً، معرباً عن شكره لأمانة منطقة تبوك على دعمه وتوفير كل ما يحتاجه من أجل توصيل رسالته وأصدقائه من خلال هذا العمل الفني الذي يجسد حب الوطن وقيادته.