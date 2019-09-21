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كشف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان لـ"الخليج 365" أن الأدلة الجنائية بشرطة جدة بدأت في رفع البصمات بمشاركة الدفاع المدني في أعمال التحقيق الناجم عن اندلاع حريق في ثلاث سيارات بكيلو ١٤ جنوب شرق محافظة جدة بهدف الوصول إلى المتسبب.
وأكد "سرحان" أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت اليوم من إخماد حريق السيارات التي كانت متوقفة بجوار بناية مكونة من ثلاثة أدوار.
وأضاف: الحريق لم يتسبب بأضرار في البناية، ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
فيما باشرت الجهة المختصة بالدفاع المدني بمشاركة ميدانية من قبل الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة أعمال التحقيق، وما زالت قائمة.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 03:51 PM
"المدني": لم يتسبب بأضرار ولم ينتج عنه أي إصابات وخسائرإخماد حريق سيارات جدة.. والأدلة الجنائية ترفع البصمات
كشف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان لـ"الخليج 365" أن الأدلة الجنائية بشرطة جدة بدأت في رفع البصمات بمشاركة الدفاع المدني في أعمال التحقيق الناجم عن اندلاع حريق في ثلاث سيارات بكيلو ١٤ جنوب شرق محافظة جدة بهدف الوصول إلى المتسبب.
وأكد "سرحان" أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت اليوم من إخماد حريق السيارات التي كانت متوقفة بجوار بناية مكونة من ثلاثة أدوار.
وأضاف: الحريق لم يتسبب بأضرار في البناية، ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
فيما باشرت الجهة المختصة بالدفاع المدني بمشاركة ميدانية من قبل الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة أعمال التحقيق، وما زالت قائمة.
، إخماد حريق سيارات جدة.. والأدلة الجنائية ترفع البصمات ،
المصدر : الخليج 365
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