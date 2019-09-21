، شاهد.. "سلام الأمير" ترند يقابله الكويتيون بفيديو ووسمين ودعاء بالشفاء ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
لاقت تحية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لشعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية ترحيباً كبيراً لدى الأشقاء في دولة الكويت الذين عبّروا عن فخرهم بشيخهم الذي خصّهم بالوصية، بالرغم من بُعده ووضعه الصحي، داعين له بالشفاء العاجل والعودة القريبة إليهم.
ولم تمضِ ساعات قليلة على إرسال الشيخ صباح سلامه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى كل كويتي وكويتية، حتى بادر المواطنون بمختلف أطيافهم بالرد على هذه التحية عبر منصات مواقع التواصل بإرسال تحياتهم لأميرهم مرفقة بأبيات شعرية وصور له فضلاً عن مقطع الفيديو الخاص بسلامه الموجه إليهم.
فيما تصدّر وسما "صباح الأحمد"، و"سلام الأمير لكل كويتي وكويتية" المراتب الأولى على "تويتر" عقب مشاركة النشطاء بالرد والتعليق على سلام الأمير سواءً من الكويتيين أو أشقائهم بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، مبدين فرحتهم بتعافي الأمير عقب الوعكة الصحية التي أصيب بها مؤخراً.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد اطمأن على صحة أمير دولة الكويت عقب الفحوصات الطبية التي أجراها في الولايات المتحدة الأمريكية.
شاهد.. "سلام الأمير" ترند يقابله الكويتيون بفيديو ووسمين ودعاء بالشفاءعبدالله العنزي الخليج 365 2019-09-21
لاقت تحية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لشعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية ترحيباً كبيراً لدى الأشقاء في دولة الكويت الذين عبّروا عن فخرهم بشيخهم الذي خصّهم بالوصية، بالرغم من بُعده ووضعه الصحي، داعين له بالشفاء العاجل والعودة القريبة إليهم.
ولم تمضِ ساعات قليلة على إرسال الشيخ صباح سلامه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى كل كويتي وكويتية، حتى بادر المواطنون بمختلف أطيافهم بالرد على هذه التحية عبر منصات مواقع التواصل بإرسال تحياتهم لأميرهم مرفقة بأبيات شعرية وصور له فضلاً عن مقطع الفيديو الخاص بسلامه الموجه إليهم.
فيما تصدّر وسما "صباح الأحمد"، و"سلام الأمير لكل كويتي وكويتية" المراتب الأولى على "تويتر" عقب مشاركة النشطاء بالرد والتعليق على سلام الأمير سواءً من الكويتيين أو أشقائهم بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، مبدين فرحتهم بتعافي الأمير عقب الوعكة الصحية التي أصيب بها مؤخراً.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد اطمأن على صحة أمير دولة الكويت عقب الفحوصات الطبية التي أجراها في الولايات المتحدة الأمريكية.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
03:19 PM
تحية نقلها "الغانم" من أمريكا لكل مواطن.. وبالخلفية اطمئنان من الملك سلمان
لاقت تحية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لشعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية ترحيباً كبيراً لدى الأشقاء في دولة الكويت الذين عبّروا عن فخرهم بشيخهم الذي خصّهم بالوصية، بالرغم من بُعده ووضعه الصحي، داعين له بالشفاء العاجل والعودة القريبة إليهم.
ولم تمضِ ساعات قليلة على إرسال الشيخ صباح سلامه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى كل كويتي وكويتية، حتى بادر المواطنون بمختلف أطيافهم بالرد على هذه التحية عبر منصات مواقع التواصل بإرسال تحياتهم لأميرهم مرفقة بأبيات شعرية وصور له فضلاً عن مقطع الفيديو الخاص بسلامه الموجه إليهم.
فيما تصدّر وسما "صباح الأحمد"، و"سلام الأمير لكل كويتي وكويتية" المراتب الأولى على "تويتر" عقب مشاركة النشطاء بالرد والتعليق على سلام الأمير سواءً من الكويتيين أو أشقائهم بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، مبدين فرحتهم بتعافي الأمير عقب الوعكة الصحية التي أصيب بها مؤخراً.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد اطمأن على صحة أمير دولة الكويت عقب الفحوصات الطبية التي أجراها في الولايات المتحدة الأمريكية.
، شاهد.. "سلام الأمير" ترند يقابله الكويتيون بفيديو ووسمين ودعاء بالشفاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "سلام الأمير" ترند يقابله الكويتيون بفيديو ووسمين ودعاء بالشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.