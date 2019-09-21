، "كيان" ترسم لوحة الوطن في يومه: "همة حتى القمة" مرآة لمقولة ولي العهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - فخر واعتزاز تسجله الجمعية بالمنجزات الفريدة و"الخليج 365" راعٍ إعلامي لبرامجها

أكد أبناء جمعية "كيان" أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة ترصد فيها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات، حتى غدت المملكة وفي زمن قياسي في مصافّ الدول المتقدمة، بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنّيها الإسلام منهجًا وأسلوب حياة، حتى أصبحت ملاذاً للمسلمين، وأولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جلَّ اهتمامها، وبذلت كل غال في إعمارهما وتوسعتهما بشكل أراح الحجاج والزائرين وأظهر غيرة الدولة على حرمات المسلمين وإبرازها في أفضل ثوب يتمنَّاه كل مسلم.

وأوضحت الجمعية التي ترعى "الخليج 365" برامجها إعلاميًّا، أن "همة حتى القمة" شعار للاحتفال بيوم الوطن تم استلهام هويته من مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قال: "همة السعوديين مثل قمة طويق"؛ لـذا تـم اختيـار هذا الشعار ليسـلط الضـوء علـى الوحدة الوطنية التي قادت المملكة لمستويات عالية بهمة القيادة والمواطنين.

ويوافق اليوم الوطني السعودي هذا العام يوم الاثنين 24 محرم 1441هـ الموافق 23 سبتمبر 2019م، وهو اليوم الذي تأسست فيه المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود.

وتابعت: "في هذا اليوم نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الفريدة يوم توحيد هذا الوطن الغالي على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ونسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الفريدة على جميع الأصعدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر جميل ومستقبل مشرق لوطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم، وأصبحت المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة مصدرًا للعطاء وعنوانًا للأمن والأمان ومثالًا للبناء والتقدم".

وأردفت: "فيوم الوطن يوم مميز يحتفي فيه كل محب للمملكة العربية السعودية بذكري يومها الوطني، إنه يوم يفتخر فيه الأجيال أن يكون جزءًا منها، وهيأت مملكتنا الحبيبة في ظل قائدها الحكيم خادم الحرمين الشريفين جميع الطاقات والإمكانات لخدمة ولسعادة شعبه".

وبينت: "ها نحن نعمل يدًا بيد بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لنبني مجتمعًا أفضل منهجه الدين الإسلامي واقتصاده مبني على المعرفة والتميز لمستقبل مشرق مبدع، شكراً لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين لكل ما قدمتموه وما تقدمونه لنا من دعم وتشجيع في شتى المجالات".

ورفعت الجمعية أسمى وأصدق آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- وإلى الشعب السعودي الغالي بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الغالية لهذه البلاد الحبيبة، وسألت الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وكل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير".