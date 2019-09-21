، بأكثر من 33 ألف علم.. "أمانة عسير" تستعد للاحتفال باليوم الوطني ،

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أنهت أمانة منطقة عسير استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني 89، حيث توشحت شوارع مدينة أبها الرئيسية وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات.
وتم تركيب نحو 33 ألف علم للمملكة في أهم الشوارع الرئيسية بمدينة أبها ومحافظات المنطقة؛ استعداداً للاحتفاء باليوم الوطني، فيما تم توزيع أعلام الزينة الملونة بمختلف المقاسات، بجانب تركيب الإضاءات الملونة على آلاف الأمتار لتزيين مداخل مدينة أبها وميادينها.
جدير بالذكر أن الأمانة قد بدأت منذ وقت مبكر في تجهيز مقر احتفالات اليوم الوطني في كل أنحاء مدينة أبها، بينما سخرت بلديات المنطقة كل القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تأتي ضمن واجباتها الوطنية وأهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد.
بأكثر من 33 ألف علم.. "أمانة عسير" تستعد للاحتفال باليوم الوطنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-21
أنهت أمانة منطقة عسير استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني 89، حيث توشحت شوارع مدينة أبها الرئيسية وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات.
وتم تركيب نحو 33 ألف علم للمملكة في أهم الشوارع الرئيسية بمدينة أبها ومحافظات المنطقة؛ استعداداً للاحتفاء باليوم الوطني، فيما تم توزيع أعلام الزينة الملونة بمختلف المقاسات، بجانب تركيب الإضاءات الملونة على آلاف الأمتار لتزيين مداخل مدينة أبها وميادينها.
جدير بالذكر أن الأمانة قد بدأت منذ وقت مبكر في تجهيز مقر احتفالات اليوم الوطني في كل أنحاء مدينة أبها، بينما سخرت بلديات المنطقة كل القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تأتي ضمن واجباتها الوطنية وأهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
03:05 PM
الأخضر يكسو شوارع مدينة أبها واللوحات الوطنية تزين الطرقات
أنهت أمانة منطقة عسير استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني 89، حيث توشحت شوارع مدينة أبها الرئيسية وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات.
وتم تركيب نحو 33 ألف علم للمملكة في أهم الشوارع الرئيسية بمدينة أبها ومحافظات المنطقة؛ استعداداً للاحتفاء باليوم الوطني، فيما تم توزيع أعلام الزينة الملونة بمختلف المقاسات، بجانب تركيب الإضاءات الملونة على آلاف الأمتار لتزيين مداخل مدينة أبها وميادينها.
جدير بالذكر أن الأمانة قد بدأت منذ وقت مبكر في تجهيز مقر احتفالات اليوم الوطني في كل أنحاء مدينة أبها، بينما سخرت بلديات المنطقة كل القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تأتي ضمن واجباتها الوطنية وأهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد.
، بأكثر من 33 ألف علم.. "أمانة عسير" تستعد للاحتفال باليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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