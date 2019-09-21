بالفيديو.. رسالة مؤثرة من المقدم المانع بعد إصابته بالحد الجنوبي

يسطر أبطال الحد الجنوبي أروع قصص التضحيات والوفاء للوطن وللإنسان، باذلين الغالي والنفيس لحماية البلاد من شر المعتدين، حاملين رسالة مفادها أن «الوطن الذي لا نحميه لا نستحق العيش فيه».
ونشرت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رسالة مؤثرة لأحد أبطال الحد الجنوبي، وهو المقدم ركن خالد المانع، روى خلالها كيف أصيب في سبيل تأدية رسالته للدفاع عن الدين والطن.
وقال المقدم المانع، في المقطع الذي قوبل بتصفيق حار من الحاضرين: «هذه أرضنا التي ولدنا فيها، وهذه الأرض التي عشنا فيها، ما راح يبنيها إلا إحنا ولا حد راح يحميها إلا إحنا، إحنا عيالها إحنا اللي نبني مستقبلها، إحنا اللي بنأسس وإحنا اللي بنزرع، ما حد راح يخدم هذه الأرض إلا عيالها».
وتابع: «كنا في الحد الجنوبي أصبنا واستشهد منا أبطال أصبنا ونحن ندافع ونبني ونحمي الوطن، هذا دورنا وواجبنا».
ووجه المانع رسالة إلى الحاضرين، قائلًا: «الدفاع وبناء وحماية الوطن دورنا وواجبنا (..) دور الطبيب والمعلم والإعلامي والجندي.. نعم نقدر.. كل واحد منكم يقدر يحمي البلد من مكانه بالهمة حتى نصل القمة».
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