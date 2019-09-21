بالفيديو.. أمير الجوف يلبي طلب الطفلة «تالا الخالدي»

لبى أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، رغبة طفلة صغيرة في مقابلته والسلام عليه.

وأوضحت إمارة الجوف –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن أمير الجوف لبى طلب الطفلة «تالا بنت صالح الخالدي» في مقابلته، حيث استقبلها في قصره بمدينة سكاكا، للسلام عليه.

وكانت الطفلة «تالا» أبدت رغبة في مقابلة أمير منطقة الجوف، عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مقطعًا مصورًا رددت خلاله أناشيد وطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، واختتمته بمناشدة الأمير فيصل الاستجابة لطلبها بلقائه للسلام عليه.

وقدمت الطفلة «تالا» باقة من الورد إلى أمير الجوف عند استقباله لها، والتقط معها بعض الصور التذكارية، موضحًا أن بابه مفتوح لها في أي وقت عند رغبتها في مقابلته.

وأنشدت الطفلة «تالا» قصيدة وطنية أمام أمير منطقة الجوف.