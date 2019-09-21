بالفيديو.. لحظة استهداف قوات التحالف تعزيزات حوثية بشرية وآلية في صعدة

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعزيزات للميليشيا الحوثية (بشرية وآلية) في محافظة صعدة اليمنية.

ونشرت قناة «الإخبارية»، صورًا تظهر لحظة استهداف الآليات العسكرية التابعة للميليشيا الانقلابية، دون توضيح متى تم الاستهداف، أو حجم الخسائر التي تلقاها الانقلابيون.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أكد اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد للميليشيا الحوثية خلال عملية نوعية استهدف خلالها أهدافًا تابعة للانقلابيين تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت (4) مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد، وكذلك الألغام البحرية؛ حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (استوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، مؤكدًا أن لقيادة القوات المشتركة للتحالف، الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها كافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق استوكهولم وإنهاء الانقلاب.