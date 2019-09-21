مقرّ «MBC» يرفع صور الملك المؤسّس والملك سلمان وولي العهد

احتفالاً باليوم الوطني، ازدان المقرّ الرئيس لـ«مجموعة »MBC بألوان العلم السعودي، وصور عملاقة للملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جنبًا إلى جنب.
وتزينت مساحة مقر المجموعة بأكملها والتي تتألّف من ستة طوابق، بالصور الثلاث جنبًا إلى جنب، كما حمل المقرّ وسم #سارِعي، المأخوذ من النشيد الوطني.
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