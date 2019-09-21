إمارة عسير تخصص طرقًا بديلة لأماكن الاحتفال باليوم الوطني

أعلنت إمارة منطقة عسير، تسهيل الحركة المرورية تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ89 غدًا الأحد في مدينة أبها.
وأوضحت إمارة منطقة عسير –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مرور عسير خصص طرقاً رئيسة وفرعية وأخرى بديلة.
وأضافت إمارة عسير أن هماك 5 طرق رئيسة لتسهيل الوصول إلى مكان الفعاليات وهي: طريق الملك عبدالعزيز – طريق الملك فهد – طريق السودة – طريق الطائف – طريق الملك عبدالله.
وهناك 5 مواقع ونقاط لقفل وتحويل الحركة، أما مواقع وقف الحركة فهي: إشارة الوصايف – (قصر أبو شقارة) أبو خيال – طريق السودة – آل يوسف – حي النزهة، بينما تشمل مواقع تحويل الحركة التالي: اتجاه الحزام الشرقي ووسط البلد – تحويل الحركة باتجاه الحزام الجنوبي – مواقف المشهد طريق الطائف – مواقف البنوك والعودة – إشارة أبها الجديدة ثم طريق السودة.
من جانبها، أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير باليوم الوطني، تحديد محطات الوصول والمغادرة وفق الجدول التالي:
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