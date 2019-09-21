اليوم الوطني/ تواصل فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني 89 بحفر الباطن



حفر الباطن 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

واصلت محافظة حفر الباطن أمس، احتفالها باليوم الوطني 89 ، لليوم الثاني على التوالي، بتقديم عدد من الفعاليات الشيقة والممتعة التي تناسب أفراد المجتمع، اشتملت على ألوان من مورثنا الشعبي، وجادة الفن التي قدم خلالها عدد من الفنانين التشكيليين لوحات جدارية ومعارض ورسم حي بمشاركة أكثر من 16 فنانة تشكيلية، بالإضافة إلى تخصيص فعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة تناسب هذه الفئة الغالية على المجتمع.

كما استقطبت السيارات التراثية الكلاسيكية عدد من كبار السن والشباب للاطلاع على السيارات القديمة وتجهيزاتها ، وتضمنت ألعاب أسرية، وقدمت جوائز ومسابقات للحضور، واكتظت منطقة التسوق بعدد كبير من الزوار من مختلف الأعمار وتم إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال الناشئة والصغيرة لتقديم منتجاتهم لزوار الفعاليات، في حين احتضن مسرح الطفل العديد من الفعاليات المتنوعة والمسابقات والعروض التفاعلية مع الجمهور وخاصة الأطفال والعائلات والتي نالت استحسان الحضور .

فيما أقامت فرقة المهرجين استعراضات كوميدية على المسرح والتجول بين الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم والشخصيات الكرتونية، وفرق استعراض الأطفال التي قدمت العروض الشيقة والاستعراضية والرقصات الشعبية المحببة لهم بأزياء تراثية موحدة، تضمنتها مسابقات ثقافية وحركية وترفيهية تهدف إلى زرع القيم والثقافات بطابع ترفيهي، إضافة إلى ألعاب خفة وخدع بصرية وهي عروض فنية وخدع بصرية تم اختيارها بعناية تامة ومخصصة باليوم الوطني.

وأكد أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي، خلال زيارته لموقع الفعاليات أن هذا الحضور الكثيف من الزوار وهذه البهجة والفرح على محيا الجميع دليلاً واضحاً على أنها نالت رضا الجميع ومايكنه أبناء الوطن لوطنهم من حب ووفاء وهم يستحضرون بهذا اليوم مناسبة توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز "طيب الله ثراه"،ويستشعرون الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله".

بدوره أعرب مستشار محافظ حفر الباطن المهندس عبدالله الغامدي عن سعادته بالفعاليات وبما شاهد من جودة في التنظيم وهذا الإقبال الكبير، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المنظمة وذلك بمتابعة واهتمام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن لكي تخرج فعاليات المهرجان بشكل يليق بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا.

// انتهى //

14:32ت م

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