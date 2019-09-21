السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يقلد الرائد السهلي رتبته الجديدة



الدمام 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة مؤخراً، الرائد بدر بن غلاب السهلي من منسوبي قوات الأمن الخاصة رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة رائد.

وبارك سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للرائد السهلي هذه الترقية، مؤكداً سموه أن العمل لخدمة الدين ثم المليك والوطن، في أي موقع، يحتم على الجميع العمل بهمة وإخلاص، وتنفيذ توجيهات الرؤساء في سبيل ذلك، متمنياً للرائد السهلي التوفيق.

من جهته قدّم الرائد بدر السهلي الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته الكريمة، التي هي حافز له ولزملائه للقيام بواجبهم على أتم وجه، سائلا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة - أعزها الله -.

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14:00ت م

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