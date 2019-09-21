اليوم الوطني / أدبي جدة وجمعية الثقافة يعلنان جدول الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89



جدة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

أعلن النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون عن إقامة ، فعاليات اليوم الوطني المشتركة ،والمتنوعة ما بين شعر وأوبريتات وصالة فنون تشكيلية وجداريات والعديد من البرامج، وذلك يومين الثلاثاء والأربعاء القادم ،بمقر النادي والجمعية، جرى الاتفاق بينهما بتنظيم جزء منها داخل اسوار المنشئتين والأخرى خارج اسوارهما.

وتشمل الفعاليات, معرض للفنون البصرية، وعروض شعبية وطنية ومسرحية وطنية وفلم وثائقي عن تاريخ المملكة بعدها العرضة

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني عروض شعبية وأمسية شعرية بالتعاون مع معهد الاعتدال، إلى جانب فعاليات منوعة ومنها أوبريت وطني ومشاركات أشبال الوطن، إضافة إلى الفعاليات الخارجية المعرض التشكيلي الوطن في عيون التشكيليين بمركز أدهم للفنون ومعرض الصور الفوتوغرافية في فندق أصيلة.

وتتزامن مع هذه الفعاليات, مسابقة اليوم الوطني ضمن فعاليات منتدي الكتاب حيث أعلن سابقاً عن فتح المشاركة في مسابقة (قرأنا عن الوطن) أجمل اقتباس في تجسيد الوطنية احتفاءً باليوم الوطني التاسع و الثمانين ،وتضمنت شروط المسابقة إعادة تغريدة المسابقة و كتابة اسم الكتاب و الكاتب ورقم الصفحة مع جودة الصورة و أن يكون الاقتباس إبداعيًا معبرًا عن حب الوطن ، ويتم نشر المشاركات على وسم : قرأنا _ عن _الوطن # ، وعن الية اختيار الفائزين سيتم اختيار أفضل خمسة اقتباسات ووضعها في حساب النادي والجمعية وفتح التصويت على أجمل ثلاثة اقتباسات تلقى استحسان المتابعين، إضافة للجدارية وهي مساحة يُعبر من خلالها ضيوف وزوار فنون جدة، ونادي جدة بكلمات عن الوطن.

// انتهى //

13:58ت م

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جدة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأعلن النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون عن إقامة ، فعاليات اليوم الوطني المشتركة ،والمتنوعة ما بين شعر وأوبريتات وصالة فنون تشكيلية وجداريات والعديد من البرامج، وذلك يومين الثلاثاء والأربعاء القادم ،بمقر النادي والجمعية، جرى الاتفاق بينهما بتنظيم جزء منها داخل اسوار المنشئتين والأخرى خارج اسوارهما.وتشمل الفعاليات, معرض للفنون البصرية، وعروض شعبية وطنية ومسرحية وطنية وفلم وثائقي عن تاريخ المملكة بعدها العرضة السعودية وأمسية شعرية.وتتضمن فعاليات اليوم الثاني عروض شعبية وأمسية شعرية بالتعاون مع معهد الاعتدال، إلى جانب فعاليات منوعة ومنها أوبريت وطني ومشاركات أشبال الوطن، إضافة إلى الفعاليات الخارجية المعرض التشكيلي الوطن في عيون التشكيليين بمركز أدهم للفنون ومعرض الصور الفوتوغرافية في فندق أصيلة.وتتزامن مع هذه الفعاليات, مسابقة اليوم الوطني ضمن فعاليات منتدي الكتاب حيث أعلن سابقاً عن فتح المشاركة في مسابقة (قرأنا عن الوطن) أجمل اقتباس في تجسيد الوطنية احتفاءً باليوم الوطني التاسع و الثمانين ،وتضمنت شروط المسابقة إعادة تغريدة المسابقة و كتابة اسم الكتاب و الكاتب ورقم الصفحة مع جودة الصورة و أن يكون الاقتباس إبداعيًا معبرًا عن حب الوطن ، ويتم نشر المشاركات على وسم : قرأنا _ عن _الوطن # ، وعن الية اختيار الفائزين سيتم اختيار أفضل خمسة اقتباسات ووضعها في حساب النادي والجمعية وفتح التصويت على أجمل ثلاثة اقتباسات تلقى استحسان المتابعين، إضافة للجدارية وهي مساحة يُعبر من خلالها ضيوف وزوار فنون جدة، ونادي جدة بكلمات عن الوطن.// انتهى //13:58ت م0084

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