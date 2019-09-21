اليوم الوطني / أمانة الأحساء تزين شوارعها بالأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ 89



الأحساء 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

أكملت أمانة الأحساء استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة الذي يصادف 23 سبتمبر، حيث اكتست شوارع المحافظة الرئيسة ومدنها وقراها والجسور والعديد من المنشآت برايات الوطن تجاوز عددها 350 علماً، بينما تلونت أشجارها ومبانيها باللون الأخضر.

كما هيأت الأمانة منتزه الملك عبدالله البيئي لاستقبال أكثر من 40 ألف زائر بعد غد، في حفل بهيج وكبير، سيقدم أوبريت وطني، على المسرح المائي المطل على النافورة الراقصة وسط المنتزه، إضافة إلى عروض الفنون الشعبية، ومسرحية ونشاطات للأطفال والعوائل في أجواء وطنية عائلية ترفيهية.

كما تقيم بلدية سلوى مهرجاناً وطنياً على شاطئ سلوى يتضمن العديد من الفعاليات والبرامج الوطنية المتنوعة، وكذلك بلدية البطحاء، التي أنهت استعداداها لاحتفال الأهالي بعد أن زينت كافة الطرق والميادين برايات الوطن.

// انتهى //

13:57ت م

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