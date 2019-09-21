اليوم الوطني / منطقة الجوف تحتفي باليوم الوطني بالعديد من الفعاليات



سكاكا 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس

تواصل الهيئة العامة للترفيه بمنطقة الجوف تقديم فعالياتها احتفالا باليوم الوطني 89 تحت شعار "احتفال الهمة" على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا, التي تستمر حتى 23 سبتمبر.

واستمتع أمس زوار مقر الاحتفال بمشاهدة الألعاب النارية, وحضور الفعاليات المتنوعة كالتصوير والعروض المتجولة، والمسرح الموسيقي، ومشاهدة العروض الحية والفرق الشعبية.

يذكر أن الاحتفالية مستمرة في تقديم فعالياتها حتى يوم 23 سبتمبر.

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13:56ت م

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