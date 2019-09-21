شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنوك اليوم والان مع التفاصيل

سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم السبت 21 -9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى . دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي. يورو (EUR) 1 يورو = 4.150 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.240 يورو. جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.681 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.213 جنيه استرليني. Advertisements دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.826 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.353 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.549 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.392 دولار أسترالي. ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.789 ين ياباني.

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