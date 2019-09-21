سعر الدولار في مصر اليوم السبت 21 سبتمبر 2019

استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري ،السبت، في تعاملات محدودة لدى شركات صرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع كبرى البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى، مسجلا 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وشهد الدولار تراجعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام العملة المصرية نحو 8 قروش (الجنيه=100 قرش)، بدعم هدوء الطلب ووفرة المعروض من العملة الخضراء.



وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والبركة والأهلي اليوناني وبلوم والشركة المصرفية العربية.

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وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 16.25 جنيه للشراء و16.35 للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك عودة والمصرف المتحد وبيريوس والعربي الأفريقي والمصري لتنمية الصادرات.

وبلغ سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك قطاع خاص، أقل سعر مسجلا 16.23 جنيه للشراء مقابل 16.33 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد تراجع سعر شراء اليورو 4 قروش ليسجل 17.88 جنيه مقابل 18.10 جنيه للبيع، وسجل سعر الإسترليني للشراء 20.26 جنيه مقابل 20.58 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.42 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.50 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

وارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ44.35 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران السابق له.