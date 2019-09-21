ترامب: نحن الأقوى .. الدخول إلى إيران سيكون قراراً سهلاً جداً

2019-09-21

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الدخول إلى إيران، سيكون قراراً “سهلاً جداً”، لكنه يبدي بعضًا من ضبط النفس، وذلك خلال مؤتمر صحفي، بجانب رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بعد أن أعلن فرض عقوبات جديدة على إيران.

وبحسب شبكة “سي بي إس نيوز”، أضاف “ترامب”: “نحن أقوى قوة عسكرية في العالم، الدخول إلى إيران سيكون قراراً سهلاً جداً، كما قلت من قبل- سيكون من السهل جداً، أسهل شيء، معظم الناس يعتقدون أننا سندخل في غضون ثانيتين”.

وتابع: “في هذه الأثناء، هناك الكثير من المشاكل داخل إيران، يمكنها أن تكون دولة عظيمة وغنية، لكنهم يختارون طريقة مختلفة، هناك نقطة سيكونون فيها آسفين جداً على هذا الخيار”.

أتى ذلك التصريح، بعد إعلان ترامب، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، فرض الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني، بعد الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية.

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ليس التصريح الأول:

يذكر أنه في يوم الأربعاء الماضي، قال “ترامب”، إن الهجوم على إيران أمر سهل، بالنسبة للجيش الأمريكي، مؤكدًا أن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيراً.

متابعًا: ” تفكيري في السابق بعدم توجيه الهجوم على إيران، كان من منطلق القوة، لأنه من السهل جداً توجيه هجوم إلى إيران”.

وواصل: “لدينا الكثير من الخيارات للرد على إيران، الخيار النهائي سيكون الحرب، لكن هناك خيارات أخرى”.

رابط الفيديو (هنا).