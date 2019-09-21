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فهد الأحمدي: لهذه الأسباب يموت الرجال قبل النساء.. إنها الحماقة
ليست أمراض القلب أو حوادث السيارات السبب الأول لوفاة الذكور
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث الإعلامي والكاتب فهد عامر الأحمدي عن أسباب وفاة الرجال قبل النساء سواء في مجتمعاتنا العربية أو حتى المجتمعات الغربية.
وعلق الأحمدي على هذا بقوله إنها ظاهرة الحماقة (وليست أمراض القلب أو حوادث السيارات) هي سبب الوفاة الأول بين الذكور.
وأضاف ليس أدل على ذلك من ارتفاع نسبة المساجين والمدمنين والمجرمين بين الرجال، وارتفاع متوسط أعمار النساء على الرجال في كافة المجتمعات.. وإلى نص المقال:
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