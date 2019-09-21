- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو .. مصاب من الحد الجنوبي بلهجة عفوية: حنّا عيالها نحمي ترابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو .. مصاب من الحد الجنوبي بلهجة عفوية: حنّا عيالها نحمي ترابها
الحرس الوطني يقدم أسمى رسائل المواطنة لمملكة الإنسانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
بمشاعر الفخر وصدق الانتماء لتراب الوطن الغالي تحدث المصاب في الحد الجنوبي المقدم ركن خالد المانع عن شرف التضحيات دون القيادة والشعب الوفي اختزلها بجملة عميقة “حنّا عيالها نحمي ترابها”.
وقال المانع موجهاً حديثه لشباب وشابات الوطن بلهجة محلية عفوية : “هذه الأرض اللي أنولدنا فيها وعشنا فيها ولا راح يحميها إلا حنّا.. نبني مستقبلها .. نأسهها ونزرع فيها”.
وأنتجت وزارة الحرس الوطني العمل الإبداعي إيماناً بدورها في حماية الوطن وتعزيز روح المواطنة في نفوس أبناء “مملكة الإنسانية” التي بسطت يدها بالخيرات لكل دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. مصاب من الحد الجنوبي بلهجة عفوية: حنّا عيالها نحمي ترابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.